Torino | scocca l’ora della verità per Belotti | attesa la decisione dell’attaccante

(Di venerdì 6 agosto 2021)per: la società granata attende ladel suo capitano Andreaè arrivato ad un bivio: continuare a trascinare ilda capitano o provare una nuova avventura in giro per l’Italia o per l’Europa? È questa lache dovrà prendere il Gallo da qui alle prossime 48-72 ore. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà,avrebbe offerte concrete dalla Roma qualora dovesse uscire Dzeko e dall’Atalanta. Ilha fatto ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Torino scocca

Tuttosport

Fra i i punti di forza del modello, la rigidità della, che la rendeva più efficace delle ... Programma dell'evento Martedì 31 agosto 2021 Arrivo presso J Hotel,Sistemazione alberghiera e ...l'ora dello sciopero dei metalmeccanici, anche in provincia di Frosinone. Fiom - Cgil, Fim - ... Ac'è stata una mobilitazione in cui si sono messi insieme il sindaco, presidente della ...Torino, scocca l’ora della verità per Belotti: la società granata attende la decisione del suo capitano Andrea Belotti è arrivato ad un bivio: continuare a trascinare il Torino da capitano o provare u ...Il greco crossa al centro e trova Firmino che colpisce di testa liberissimo al centro dell’area, ma manda incredibilmente fuori. Al 53’ Origi, ancora solo in area, si divora un’altra rete Al 18’ è il ...