Torino, Ferrante: «Belotti può diventare una leggenda del club» (Di venerdì 6 agosto 2021) Marco Ferrante, ex attaccante del Torino, ha parlato ai microfoni di Tuttosport di Andrea Belotti, al centro di voci mercato Andrea Belotti è al centro di numerose voci di mercato, con Inter e Atalanta particolarmente interessate al suo cartellino. Del capitano del Torino, ai microfoni di Tuttosport, ha parlato l’ex attaccante granata Marco Ferrante: «È il leader del gruppo, è diventato un simbolo del club. Può diventare una leggenda se decide di accettare il rinnovo, quindi ci pensi molto bene prima di decidere di andare ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 6 agosto 2021) Marco, ex attaccante del, ha parlato ai microfoni di Tuttosport di Andrea, al centro di voci mercato Andreaè al centro di numerose voci di mercato, con Inter e Atalanta particolarmente interessate al suo cartellino. Del capitano del, ai microfoni di Tuttosport, ha parlato l’ex attaccante granata Marco: «È il leader del gruppo, è diventato un simbolo del. Puòunase decide di accettare il rinnovo, quindi ci pensi molto bene prima di decidere di andare ...

