Tokyo2020, l'Italia delle medaglie: a un passo da Los Angeles 1932 e Roma 1960 (Di venerdì 6 agosto 2021) Nuovo oro nell'atletica, Stano vince la marcia uomini 20 Km. Argento per Manfredi Rizza in Canoa Sprint. L'impresa titanica di Gregorio Paltrinieri, terzo nella maratona dei 10 chilometri di nuoto in acque libere nella baia di Odaiba. Bronzo anche per Elia Viviani nell'Omnium di ciclismo su pista e per Viviana Bottaro nel Karate Kata. Nuovo record della staffetta azzurra 4x100 Leggi su rainews (Di venerdì 6 agosto 2021) Nuovo oro nell'atletica, Stano vince la marcia uomini 20 Km. Argento per Manfredi Rizza in Canoa Sprint. L'impresa titanica di Gregorio Paltrinieri, terzo nella maratona dei 10 chilometri di nuoto in acque libere nella baia di Odaiba. Bronzo anche per Elia Viviani nell'Omnium di ciclismo su pista e per Viviana Bottaro nel Karate Kata. Nuovo record della staffetta azzurra 4x100

Advertising

Eurosport_IT : CAPOLAVORO! MASSIMO HAI FATTO UN CAPOLAVORO! ?????? Stano vince la 20km di marcia davanti ai giapponesi Ikeda e Yaman… - Eurosport_IT : Aggiorniamo subito i dati: 34 medaglie per l'Italia a Tokyo! ???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????… - Coninews : Bentornata Regina! ?? Vanessa Ferrari al ritorno in Italia dopo l’impresa d’argento di #Tokyo2020. ?? #ItaliaTeam |… - cris89xenscr : RT @gocciodigin: l'italia è una repubblica democratica fondata sul ?? #tokyo2020 - Nicrom75 : RT @BillyZanne: Spaccano tutto quando l'Italia vince l'Europeo di calcio. Poi l'Italia vince la medaglia in qualcosa alle #Olimpiadi2020 e… -