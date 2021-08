Tokyo | April - Alix sono oro nel beach femminile

(Di venerdì 6 agosto 2021)(GIAPPONE) - Le statunitensile Campionesse Olimpiche divolley . La coppia statunitense ha superato nella finale per l'oro le australiane Artacho Del Solar - Clancy per ...

(GIAPPONE) - Le statunitensi- Alix sono le Campionesse Olimpiche di beach volley . La coppia statunitense ha superato nella finale per l'oro le australiane Artacho Del Solar - Clancy per ...Olimpiadi di: Beach volley, trionfano le statunitensi Ross e Klinemann Le americaneRoss e Alix Klineman hanno vinto la massima medaglia nel beach volley battendo 2 - 0 in finale (21 - 15;...TOKYO (GIAPPONE)- Le statunitensi April-Alix sono le Campionesse Olimpiche di beach volley. La coppia statunitense ha superato nella finale per l’oro le australiane Artacho Del Solar-Clancy per 2-0 (2 ...A due giorni dalla conclusione, ecco un riepilogo di quanto accaduto nelle ultime ore con tre nuovi, strepitosi ori azzurri View on euronews ...