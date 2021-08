Tokyo 2020, volley: gli Stati Uniti volano in finale, Serbia battuta in tre set (Di venerdì 6 agosto 2021) Gli Stati Uniti sono la prima finalista del torneo di volley femminile ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Le ragazze allenate da Karch Kiraly hanno dominato in tre set il match contro la Serbia, oggi irriconoscibile e in grande difficoltà. Le americane attendono ora la vincente della seconda semifinale tra Brasile e Corea del Sud, in programma oggi alle ore 14 italiane. IL TABELLONE COMPLETO FAVORITE E OUTSIDER RISULTATI E CLASSIFICHE volley IL REGOLAMENTO IL MEDAGLIERE Primo set dominato dagli Stati Uniti che prendono ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 agosto 2021) Glisono la prima finalista del torneo difemminile ai Giochi Olimpici di. Le ragazze allenate da Karch Kiraly hanno dominato in tre set il match contro la, oggi irriconoscibile e in grande difficoltà. Le americane attendono ora la vincente della seconda semitra Brasile e Corea del Sud, in programma oggi alle ore 14 italiane. IL TABELLONE COMPLETO FAVORITE E OUTSIDER RISULTATI E CLASSIFICHEIL REGOLAMENTO IL MEDAGLIERE Primo set dominato dagliche prendono ...

