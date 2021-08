Tokyo 2020 | trionfo nella marcia di Antonella Palmisano

(Di venerdì 6 agosto 2021) È l’Olimpiade delle meraviglie dell’atletica italiana. Mai l’Italia aveva vinto quattro ori nella regina dei giochi. È successo a Tokyo 2020. Il quarto successo è quello di Antonella Palmisano nella 20 chilometri di marcia, dominata come ha fatto ieri Massimo Stano. In poco meno di un’ora e mezza ha messo in fila tutte le altre.

La prematura uscita di scena di Angelo Crescenzo nella categoria kumite - 67 chili di karate alle Olimpiadi diè stata una delusione, ma il karateka azzurro ha rischiato ben di peggio di fronte alla grande paura per quanto accaduto al 28enne atleta di Sarno, che proprio ieri festeggiava il ...DIRETTA SVEZIA CANADA, FINALE DI CALCIO FEMMINILE OLIMPIADI DILa diretta della finale Svezia Canada del torneo di calcio femminile delle Olimpiadi diè in programma oggi, venerdì 6 agosto 2021, alle ore 14 italiane, quando in Giappone ...Ha conquistato l’ottavo oro per l’Italia a Tokyo 2020, ha conquistato il quarto oro per l’atletica azzurra, un risultato mai ottenuto prima nella storia. Ma, soprattutto, Antonella Palmisano ha ...TOKYO, 06 AGO - Con l'oro di Antonella Palmisano nella 20 km di marcia, l'Italia sale a quota 36 medaglie complessive alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ed eguaglia il suo record assoluto, che era stato rag ...