Tokyo 2020 | sabato 7 agosto | i risultati e gli italiani in gara

(Di sabato 7 agosto 2021) Idi tutte le finali e degliinalle Olimpiadi di. Penultima giornata Giochi nipponici, pronti a regalare ancora tante emozioni in un’altra giornata tutta da vivere. Si inizia con la maratona femminile, prima di tanti eventi imperdibili tra cui le finali degli sport di squadra. Fari puntati sull’atletica, con la finale della staffetta maschile 4×400, ma anche su karate, ciclismo su pista, ginnastica rimtica, nuoto sincronizzato e molto altro. Di seguito tutti idi giornata per non perdersi ...

Nella quattordicesima giornata delle Olimpiadi di, l'Italia continua a regalare spettacolo al mondo, mostrando cuore, grinta e il carattere delle grandi occasioni. Tre le medaglie d'oro conquistate nelle ultime ore dai nostri: la gara da record ...Il polacco Dawid Tomala ha vinto la prova dei 50 km di marcia di, svoltasi a Sapporo, con il tempo di 3 ore 50'08" . Al secondo posto, medaglia d'argento, il tedesco Jonathan Hilbert, staccato di 36", terzo e bronzo il canadese Evan Dunfee a 51". Il ...Tokyo 2020, tutti i risultati delle finali e degli italiani in gara oggi, sabato 7 agosto ai Giochi Olimpici in Giappone.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cari amici ed amiche di OA Sport buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Francia-ROC, match valido per la finale del torneo di pallavolo maschile delle Ol ...