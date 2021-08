Tokyo 2020 | ruggito atletica | 4×400 in finale con record italiano Mai così tante medaglie azzurre alle Olimpiadi | superata anche Roma ’60

(Di venerdì 6 agosto 2021) Nel terzultimo giorno di gare ai Giochi dil’Italia si conferma in cima all’Olimpo della marcia 20km, grazie all’oro vinto dalla marciatrice pugliese Antonella Palmisano al termine della sua straordinaria gara chiusa in 1h29:12. E, dopo il gradino più alto del podio raggiunto ieri dal marciatore Massimo Stano, l’argento vinto da Rizza nella canoa e i tre bronzi conquistati nel nuoto con Paltrinieri, nell’Omnium con Viviani, nel karate con Bottaro, e oggi con l’oro del karateka Busà, ilre olimpico dell’Italia raggiunge quota 38ufficiali, grazie allo storico successo ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA, STAFFETTA 4X100 M.: ORO PER L'ITALIA #SkySport #Tokyo2020 - Eurosport_IT : CAPOLAVORO! MASSIMO HAI FATTO UN CAPOLAVORO! ?????? Stano vince la 20km di marcia davanti ai giapponesi Ikeda e Yaman… - Eurosport_IT : Terza medaglia d'oro nell'atletica a Tokyo 2020: eguagliato il record di Los Angeles 1984 ???????????… - rotaruchristina : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | L'Italia è medaglia d'oro nella staffetta 4x100 delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il quartetto azzurro - Lorenzo Pat… - infoitsport : OLIMPIADI TOKYO 2020. DOMANI ALLE 9.55 IL MADISON CON VIVIANI E CONSONNI -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Commenta per primo Il Canada vince le Olimpiadi di, con la squadra di calcio femminile che conquista la medaglia d'oro : primo successo internazionale per le nordamericane. La finale ha visto le canadesi sconfiggere la Svezia dopo l'1 - 1 ...Mattarella ha chiamato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, subito dopo l'oro olimpico della 4x100 ai Giochi Olimpici di, per complimentarsi dei risultati dell'Italia ai Giochi. ...(Adnkronos) – “Qualcuno porti i sali al vedovo di Conte, Travaglio! Italia 10 – Gufi 0”. Matteo Salvini festeggia (anche) così sui social la decima medaglia d’oro olimpica dell’Italia alle Olimpiadi d ...L’Italia è medaglia d’oro nella staffetta 4×100 delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il quartetto azzurro – Lorenzo Patta-Marcell Jacobs-Eseosa Desalu-Filippo Tortu – ha chiuso la gara davanti alla Gran Bre ...