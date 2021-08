Tokyo 2020 | Pentathlon | Sotero | peccato per il 4° posto Oro alla Gran Bretagna | eliminata Micheli

Leggi su sportface

(Di venerdì 6 agosto 2021) L’Italia poteva superare il record di medaglie d’oro col, ma purtroppo la medaglia non è arrivata per un pelo. Solo medaglia di legno per la nostra Alice: l’azzurra ha faticato troppo sulle ultime due serie al tiro della Laser Run, dando tutto nella parte di corsa. Medaglia d’oro per la britannica Kate French, argento per la lituana Laura Asadauskaite, bronzo per l’ungherese Sarolta Kovacs. In seguito al round robin di scherma disputatosi ieri, quest’oggi sono andati in scena il nuoto (200 metri, vasca da 25 metri), la scherma (bonus round), la prova di equitazione e il laser run. Aliceed Elena ...