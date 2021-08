Tokyo 2020, Olimpiadi azzurre: Giochi da record per l’Italia (Di venerdì 6 agosto 2021) Prima la marcia, poi il karate, quindi la 4×100. Un tris d’oro per un’Olimpiade azzurra da record con 38 medaglie. A Tokyo 2020 lo sport italiano vive un’altra giornata memorabile, l’ennesima. Antonella Palmisano apre lo show trionfando nella marcia 20 km femminile, dominando dal primo all’ultimo metro sull’asfalto del Sapporo Odori Park. Poi c’è gloria per Luigi Busà, che si laurea campione olimpico nel karate, specialità kumite 75 kg. Nella serata giapponese, l’exploit della staffetta: la 4×100 formata da Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Fausto Desalu e Filippo Tortu confeziona un capolavoro destinato a rimanere scolpito nella storia ... Leggi su funweek (Di venerdì 6 agosto 2021) Prima la marcia, poi il karate, quindi la 4×100. Un tris d’oro per un’Olimpiade azzurra dacon 38 medaglie. Alo sport italiano vive un’altra giornata memorabile, l’ennesima. Antonella Palmisano apre lo show trionfando nella marcia 20 km femminile, dominando dal primo all’ultimo metro sull’asfalto del Sapporo Odori Park. Poi c’è gloria per Luigi Busà, che si laurea campione olimpico nel karate, specialità kumite 75 kg. Nella serata giapponese, l’exploit della staffetta: la 4×100 formata da Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Fausto Desalu e Filippo Tortu confeziona un capolavoro destinato a rimanere scolpito nella storia ...

