Tokyo 2020, marcia. Papà Palmisano: “Ho guardato la gara solo, troppa tensione” (Di venerdì 6 agosto 2021) “Ieri l’ho sentita e mi ha detto: vai alla Madonna. E così ho fatto. Ci sono andato e ho acceso i sette ceri alla Vergine. Un rito che ho fatto anche 30 anni fa quando Antonella è nata. E la Madonna ci ha aiutato“. Così un emozionato Carmina Palmisano svela un retroscena della splendida vittoria della figlia Antonella nella marcia 20km delle Olimpiadi di Tokyo 2020. “Oggi è anche il suo compleanno e il rito dell’accensione dei ceri ha avuto gli stessi tempi di 30 anni fa: incredibile” aggiunge Carmine alla Dire, spiegando di aver “seguito la gara da solo. Troppo alta la ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 agosto 2021) “Ieri l’ho sentita e mi ha detto: vai alla Madonna. E così ho fatto. Ci sono andato e ho acceso i sette ceri alla Vergine. Un rito che ho fatto anche 30 anni fa quando Antonella è nata. E la Madonna ci ha aiutato“. Così un emozionato Carminasvela un retroscena della splendida vittoria della figlia Antonella nella20km delle Olimpiadi di. “Oggi è anche il suo compleanno e il rito dell’accensione dei ceri ha avuto gli stessi tempi di 30 anni fa: incredibile” aggiunge Carmine alla Dire, spiegando di aver “seguito lada. Troppo alta la ...

