Tokyo 2020, marcia: l’ultima gara di Jesus Angel Garcia, lo spagnolo lascia dopo otto Olimpiadi (Di venerdì 6 agosto 2021) La sua prima Olimpiade è stata quella del 1992 a Barcellona, chiusa con un decimo posto nella 50 km di marcia. Da quel momento, Jesus Angel Garcia Bragado non si è più fermato fino a oggi. otto le edizioni dei Giochi che lo hanno visto presente, una in più di Merlene Ottey con cui fino a oggi condivideva il record. A cinquant’anni anche lo spagnolo ha deciso di fermarsi, senza medaglie ma con un grande traguardo raggiunto: “E’ il mio corpo che me lo chiede – spiega il marciatore -. Nessuna medaglia? Mi dispiace, perché chiunque abbia partecipato anche a una sola Olimpiade ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 agosto 2021) La sua prima Olimpiade è stata quella del 1992 a Barcellona, chiusa con un decimo posto nella 50 km di. Da quel momento,Bragado non si è più fermato fino a oggi.le edizioni dei Giochi che lo hanno visto presente, una in più di Merlene Ottey con cui fino a oggi condivideva il record. A cinquant’anni anche loha deciso di fermarsi, senza medaglie ma con un grande traguardo raggiunto: “E’ il mio corpo che me lo chiede – spiega iltore -. Nessuna medaglia? Mi dispiace, perché chiunque abbia partecipato anche a una sola Olimpiade ...

Advertising

Eurosport_IT : CAPOLAVORO! MASSIMO HAI FATTO UN CAPOLAVORO! ?????? Stano vince la 20km di marcia davanti ai giapponesi Ikeda e Yaman… - Eurosport_IT : Terza medaglia d'oro nell'atletica a Tokyo 2020: eguagliato il record di Los Angeles 1984 ???????????… - Coninews : Prodigioso in vasca, monumentale nella acque libere! ????? All'Odaiba Marine Park Gregorio #Paltrinieri completa il… - CarlottaRossi11 : Pallavolo Tokyo 2020 – Stati Uniti di slancio in finale, Serbia deludente - isaago : RT @Eurosport_IT: Il Team USA spazza via la Serbia e vola in finale! ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfTheOlympics | #Volleyball… -