Tokyo 2020 | marcia 50 km maschile | vince il polacco Tomala | 23° Agrusti

(Di venerdì 6 agosto 2021) IlDawidconquista la medaglia d’oro nella50 kmalle Olimpiadi di. Gara perfetta da parte del 31enne, che parte un po’ a rilento ma emerge alla distanza e sale sul gradino più alto del podio con il tempo di 3:50.08. Argento per il tedesco Jonathan Hilbert, che accusa 36 secondi di ritardo dal vincitore ma può comunque essere più che soddisfatto. Infine, medaglia di bronzo al canadese Evan Dunfee, il quale supera all’ultimo lo spagnolo Marc Tur e, con il primato stagionale di 3:50.59, agguanta il gradino più basso del podio. Per quanto riguarda gli ...

Mancano tre giorni al termine delle Olimpiadi die l'Italia ha già in cassaforte ben 35 medaglie, 7 d'oro, 10 d'argento e 18 di bronzo. C'è già un primo record: mai nella storia lo sport italiano aveva conquistato così tanti bronzi. Era ...Così ora il 'fallimento' del team Usa a, dove le americane erano favoritissime per l'oro e invece si sono dovute accontentare del bronzo, fornisce a Trump l'occasione per attaccare la ...Il torneo di beach volley femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020 è stato vinto dalle statunitensi April Ross e Alix Klineman. K.o. l'Australia.CARACAS – Durante la nottata sono andate in scena le gare del karate, nella categoria kumite, tra i protagonisti in gara il venezuelano Andrés Madera che ha chiuso il torneo con 1 vittoria e 4 ko. Mad ...