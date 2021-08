Tokyo 2020, Jacobs: “Italia migliore di sempre” (Di venerdì 6 agosto 2021) “Macché nuova Giamaica, siamo l’Italia e siamo l’Italia migliore di sempre”. Marcell Jacobs esulta dopo il trionfo della 4×100 alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Per il campione olimpico dei 100 metri arriva il secondo oro ai Giochi. “Cinque medaglie d’oro solo nell’atletica è qualcosa di mai visto”, aggiunge il velocista azzurro, celebrando i risultati della Nazionale. “Ci abbiamo creduto fino in fondo, è qualcosa di fantastico. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro, un percorso lungo ma ora siamo sul tetto del mondo, grazie agli Italiani che ci hanno spinto ... Leggi su italiasera (Di venerdì 6 agosto 2021) “Macché nuova Giamaica, siamo l’e siamo l’di”. Marcellesulta dopo il trionfo della 4×100 alle Olimpiadi di. Per il campione olimpico dei 100 metri arriva il secondo oro ai Giochi. “Cinque medaglie d’oro solo nell’atletica è qualcosa di mai visto”, aggiunge il velocista azzurro, celebrando i risultati della Nazionale. “Ci abbiamo creduto fino in fondo, è qualcosa di fantastico. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro, un percorso lungo ma ora siamo sul tetto del mondo, grazie aglini che ci hanno spinto ...

