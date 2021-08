Tokyo 2020 | il mese del Rinascimento italiano per ora nello sport

(Di venerdì 6 agosto 2021) Senza fine. Un fiume di medaglie, di imprese, di meraviglie, di allegria. Sono le Olimpiadi di un azzurro abbagliante. Record di medaglie battuto: 38, superati i Giochi di Los Angeles ’32 e Roma ’60 (36). Siamo i più veloci del mondo anche nella staffetta 4x100, Patta-Jacobs-Desalu-Tortu primi con un formidabile 37”50, abbiamo vinto, in questo venerdì indimenticabile, pure nel karate con Luigi Busà e con Antonella Palmisano nella marcia. È azzurro, per davvero, il cielo sopra, è azzurro il colore del nostro orgoglio e della nostra felicità. Un’estate scandita dai successi delle nostre atlete e dei nostri atleti, e non è ancora finita, possiamo ancora aumentare il ...

Lorenzo #Patta Marcell #Jacobs Eseosa #Desalu Filippo #Tortu La 4x100 azzurra #oro Olimpico a #Tokyo 2020

Un'estate scandita dai successi delle nostre atlete e dei nostri atleti, e non è ancora finita, possiamo ancora aumentare il nostro bottino: 10 ori, 10 argenti, 18 bronzi. Mai così bravi, mai così sup ... L'Italia non smette più di vincere e sorprendere ai Giochi di Tokyo. Dopo il fantastico trionfo di Antonella Palminaso nella marcia ...