Tokyo 2020 | i successi italiani nella più grande Olimpiade di sempre

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA, STAFFETTA 4X100 M.: ORO PER L'ITALIA #SkySport #Tokyo2020 - Eurosport_IT : CAPOLAVORO! MASSIMO HAI FATTO UN CAPOLAVORO! ?????? Stano vince la 20km di marcia davanti ai giapponesi Ikeda e Yaman… - Eurosport_IT : Qualcuno ha detto record di medaglie eguagliato? ?????? ???? Los Angeles 1932 - 36 ?? ???? Roma 1960 - 36 ?? ???? Tokyo 2020… - eleitaliana : RT @sportmediaset: L'Italia brucia la Gran Bretagna e il telecronista inglese resta senza parole. #SportMediaset - Quinta00876879 : RT @tempoweb: 'Not Italy again!' tabloid disperati, la staffetta azzurra dà la mazzata finale agli inglesi #dailymail #tortu #jacobs #tokyo… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

La Stampa

Il primo oro nel Taekwondo - Il sogno azzurro ainizia il 24 luglio con un argento vinto da Luigi Samele nella scherma (sciabola individuale). Lo stesso giorno arriva il primo oro per l'Italia. ...APPROFONDIMENTI OLIMPIADI Staffetta super, la 4x100 azzurra vince l'oro LIVE Busà trionfa nel karate, Palmisano nella marciaBusà, chi è l'oro olimpico ex obeso. Ha... OLIMPIADI Medagliere ...No, ancora l'Italia! Non si danno pace in Gran Bretagna per la vittoria della staffetta azzurra alle Olimpiadi di Tokyop per un solo millesimo ...Nello staff medico delle Fere e della Nazionale femminile di Volley, Alessandra Favoriti racconta la straordinaria esperienza alle Olimpiadi C’è stato anche un pezzo di Ternana alle Olimpiadi di Tokyo ...