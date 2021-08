Tokyo 2020 | Francia-Russia finale volley maschile oggi in tv | orario e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di sabato 7 agosto 2021)in tv: ecco le informazioni per vedere laper l’oro del torneo dialle Olimpiadi di. I transalpini, dopo un avvio difficile ad un passo dall’eliminazione ai gironi, hanno rialzato la testa assicurandosi una medaglia. I russi invece hanno avuto la capacità di ribaltare una semicontro il Brasile che li vedeva in svantaggio ed ora vogliono conquistare il bersaglio grosso. Si preannuncia una grande battaglia: chi si aggiudicherà l’ambito titolo a cinque cerchi? L’appuntamento è per ...