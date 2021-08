Tokyo 2020 | dopo Stano | anche Antonella Palmisano è oro nella marcia 20 km

Advertising

Eurosport_IT : CAPOLAVORO! MASSIMO HAI FATTO UN CAPOLAVORO! ?????? Stano vince la 20km di marcia davanti ai giapponesi Ikeda e Yaman… - Eurosport_IT : Terza medaglia d'oro nell'atletica a Tokyo 2020: eguagliato il record di Los Angeles 1984 ???????????… - Coninews : Prodigioso in vasca, monumentale nella acque libere! ????? All'Odaiba Marine Park Gregorio #Paltrinieri completa il… - ValeRossignoli : RT @Eurosport_IT: Qualcuno ha detto record di medaglie eguagliato? ?????? ???? Los Angeles 1932 - 36 ?? ???? Roma 1960 - 36 ?? ???? Tokyo 2020 - 36 ??… - danyvale8827 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA, ORO PER ANTONELLA PALMISANO NELLA 20KM DI MARCIA FEMMINILE ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Con questa vittoria l'Italia sale a quota 36 medaglie complessive alle Olimpiadi died eguaglia il suo record assoluto, che era stato raggiunto a Los Angeles 1932 e a Roma 1960.Su Rai2 - dalle 16.43 alle 20.28 -Best Of 1.050.000 (10,3%). Al mattino le dirette da su Rai 2 diLive: 474.000 (13,8%) dalle 5.53 alle 8.27 e 1.666.000 (24,7%) dalle 8.48 alle ...TOKYO - Antonella Palmisamo ha conquistato la medaglia d'oro nella 20 km di marcia femminile. Per l'Italia raggiunge cosi le 36 medaglie in questa edizione eguagliando il record di medaglie di Los ...Nuovo oro nell'atletica, Antonella Palmisano vince la marcia donne 20 Km. Successo come per Stano nella categoria uomini. Argento per Manfredi Rizza in Canoa Sprint. Bronzo per Paltrinieri in acque li ...