Tokyo 2020: dopo oro Palmisano, Italia certa della top ten nel medagliere (Di venerdì 6 agosto 2021) L'Italia continua a volare nel medagliere alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nonostante il flop della scherma e degli sport a squadre, con l'oro nella marcia 20 km di Antonella Palmisano, l'Italia sale a 36 medaglie totali, eguagliando il record di Los Angeles 1932 e Roma 1960. Ma non solo. Il bottino della spedizione Azzurra sale a otto ori, dieci argenti e diciotto bronzi, consegnandoci l'ottavo posto davanti a Francia e Olanda. Con questi risultati, e guardando il programma delle ultime due giornate, si nota che Nuova Zelanda e Corea del Sud, rispettivamente ...

