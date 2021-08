Tokyo 2020 basket, Petrucci: “Una Nazionale giovane che ha fatto emozionare, ora il pubblico nei palazzetti” (Di venerdì 6 agosto 2021) “I complimenti che ho ricevuto per queste partite non li ho mai ricevuti. È una Nazionale giovane che ha fatto emozionare tanto. Mi è arrivato anche il messaggio di Roberto Mancini”. Il presidente della Federazione italiana di basket Gianni Petrucci commenta così la spedizione olimpica dell’Italbasket, eliminata ai quarti di finale contro la Francia. “Se c’è più rammarico o soddisfazione? Entrambi – ha detto Petrucci in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport – . Quando sei in parità a 2’ dalla fine e non vinci, dopo una partita come quella che ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 agosto 2021) “I complimenti che ho ricevuto per queste partite non li ho mai ricevuti. È unache hatanto. Mi è arrivato anche il messaggio di Roberto Mancini”. Il presidente della Federazione italiana diGiannicommenta così la spedizione olimpica dell’Ital, eliminata ai quarti di finale contro la Francia. “Se c’è più rammarico o soddisfazione? Entrambi – ha dettoin un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport – . Quando sei in parità a 2’ dalla fine e non vinci, dopo una partita come quella che ...

