Tokyo 2020 | atletica | 4×400 maschile in finale con nuovo record italiano

(Di venerdì 6 agosto 2021) Ottima prestazione per l’Italia delalle Olimpiadi di. Alessandro Sibilio, Vladimir Aceti, Edoardo Scotti e Davide Re chiudono la loro semial quarto posto con il tempo di 2:58.91, che vale anche il, abbassato di più di due secondi: il precedente era infatti di 3:01.37. I quattro Azzurri accedono alla, in programma sabato 7 agosto alle 14:50, con il quinto tempo complessivo. SportFace.

Advertising

Eurosport_IT : CAPOLAVORO! MASSIMO HAI FATTO UN CAPOLAVORO! ?????? Stano vince la 20km di marcia davanti ai giapponesi Ikeda e Yaman… - Eurosport_IT : Terza medaglia d'oro nell'atletica a Tokyo 2020: eguagliato il record di Los Angeles 1984 ???????????… - Eurosport_IT : Qualcuno ha detto record di medaglie eguagliato? ?????? ???? Los Angeles 1932 - 36 ?? ???? Roma 1960 - 36 ?? ???? Tokyo 2020… - francesco_tassi : 37 - Tokyo 2020 36 - Los Angeles 32 e Roma 60 35 - Atlanta 96 L’Italia riscrive la storia olimpica, record assolu… - bw_italian : P&G punta i riflettori sugli atleti 'Lead with Love' dei Giochi olimpici di Tokyo 2020, celebrandone l'impegno e is… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Dalla nostra inviata Erika Primavera- Il Comitato Olimpico Internazionale ha ritirato l'accredito ai Giochi Olimpici dia due tecnici bielorussi, per il loro presunto coinvolgimento nel tentativo di costringere la velocista Krystsina Tsimanouskaya a rientrare in patria. Anche il capo allenatore della ...... mentre uno dei fuoriclasse della spedizione, Gregorio Paltrinieri, è arrivato in ritardo di preparazione per colpa della mononucleosi che l'ha colpito due mesi prima dei Giochi di(l'argento e ...La staffetta azzurra 4x400 maschile si qualifica per la finale dai Giochi di Tokyo 2020. Alessandro Sibiliio, Vladimir Aceti, Edoardo Scotti e Davide Re hanno chiuso la propria batteria con il quarto ...SPEDIZIONE STORICA Luca Busà conquista la 37esima medaglia: la spedizione azzurra tornerà in Italia con il bottino più ricco di sempre ...