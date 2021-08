Tokyo 2020, Antonella Palmisano spettacolare in volata: è oro nella 20 km di marcia. Ottavo per l’Italia (Di venerdì 6 agosto 2021) Antonella Palmisano è oro nella marcia 20 km a Tokyo 2020. Arriva dunque il riscatto dopo il quarto posto a Rio 2016 per la marciatrice pugliese delle Fiamme Gialle, già vincitrice della medaglia di bronzo ai Mondiali di Londra 2017. Dopo l’oro nella marcia 20km maschile di ieri, conquistato dal marciatore pugliese Massimo Stano, l’Italia sale nell’Olimpo anche nella marcia 20km femminile. Palmisano, nel giorno del suo 30esimo ... Leggi su open.online (Di venerdì 6 agosto 2021)è oro20 km a. Arriva dunque il riscatto dopo il quarto posto a Rio 2016 per latrice pugliese delle Fiamme Gialle, già vincitrice della medaglia di bronzo ai Mondiali di Londra 2017. Dopo l’oro20km maschile di ieri, conquistato daltore pugliese Massimo Stano,sale nell’Olimpo anche20km femminile., nel giorno del suo 30esimo ...

Advertising

Eurosport_IT : CAPOLAVORO! MASSIMO HAI FATTO UN CAPOLAVORO! ?????? Stano vince la 20km di marcia davanti ai giapponesi Ikeda e Yaman… - Eurosport_IT : Terza medaglia d'oro nell'atletica a Tokyo 2020: eguagliato il record di Los Angeles 1984 ???????????… - Eurosport_IT : Qualcuno ha detto record di medaglie eguagliato? ?????? ???? Los Angeles 1932 - 36 ?? ???? Roma 1960 - 36 ?? ???? Tokyo 2020… - sunsetodown : RT @RaiSport: #Baldassarri in finale dell' around individuale di ginnastica ritmica L'azzurra si è piazzata al 6° posto. Fuori invece l'alt… - ultimoranet : Tokyo 2020, raggiunte 37 medaglie per l’Italia: è record storico. ?? @ultimoranet -