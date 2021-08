Tokyo 2020 | Antonella Palmisano oro nella marcia Ieri la festa per Stano e l’annuncio sui social | “Ancora qualcosa di importante da fare”

(Di venerdì 6 agosto 2021)è oro20 km difemminile. A un giorno di distanza dall’impresa di Massimo, l’Italia èprotagonista assoluta in questa disciplina.serata di giovedìaveva postato su Instagram i video dellaper l’oro di, annunciando poi: “Abbiamodida” L'articolo proviene da ...

Advertising

Eurosport_IT : CAPOLAVORO! MASSIMO HAI FATTO UN CAPOLAVORO! ?????? Stano vince la 20km di marcia davanti ai giapponesi Ikeda e Yaman… - Eurosport_IT : Terza medaglia d'oro nell'atletica a Tokyo 2020: eguagliato il record di Los Angeles 1984 ???????????… - Coninews : Prodigioso in vasca, monumentale nella acque libere! ????? All'Odaiba Marine Park Gregorio #Paltrinieri completa il… - maandlr : RT @SkySport: ULTIM'ORA TOKYO 2020 36^ MEDAGLIA DELL'ITALIA IN QUESTE OLIMPIADI EGUAGLIATO IL RECORD DI ROMA 1960 E LOS ANGELES 1932 #SkySp… - IvanOrtenzi : Vi sblocco un ricordo : #Trump -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

... la colombiana Sandra Arenas, terza e bronzo la cinese Hong LiuCon l'oro di Antonella Palmisano nella 20 km di marcia, l'Italia sale a quota 36 medaglie complessivi alle Olimpiadi died ...Ottavo oro per l'Italia ai Giochi di. Antonella Palmisano vincendo l'oro olimpico dei 20 km di marcia a Sapporo si è fatta il più nel regalo per il suo compleanno, che è oggi: compie 30 anni. Al secondo posto, argento, la ...Antonella Palmisano bissa il trionfo di Massimo Stano nella marcia 20km ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. È l'ottavo oro per la delegazione italiana, la ...Antonella Palmisano chi è: la marciatrice azzurra ha vinto la medaglia d’oro nella marcia 20 km alle Olimpiadi di Tokyo 2020. I trionfi e i successi della pugliese. Antonella Palmisano, vincitrice ...