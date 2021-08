Tokyo 2020 | 29 nuovi positivi al Covid-19 | nessuno alloggia nel villaggio olimpico

(Di venerdì 6 agosto 2021) Gli organizzatori dei Giochi Olimpici dihanno diramato il consueto bollettino-19. Le nuovetà sono 29, madi questi è un atleta nénel. Complice la partenza di numerosi sportivi, visto che le gare in programma sono sempre meno, il tasso dità al virus è significativamente diminuito in questi ultimi giorni. SportFace.

Viviana Bottaro ha conquistato il bronzo nel kata, una specialità del karate, al suo debutto alle olimpiadi. Nel kata ogni atleta combatte contro un avversario immaginario. Il karateka mette in mostra ...Nella ripresa ancora il caraibico sorprendeva il 36enne rivale con una presa alla coscia destra e volava sul 6 - 0. Da quel momento in poi doveva solo limitarsi a contenere gli ultimi assalto ...Gli organizzatori dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 hanno diramato il consueto bollettino Covid-19. Le nuove positività sono 29, ma nessuno di questi è un atleta né alloggia nel villaggio olimpico. Co ...I risultati dell'Italia e le medaglie alle Olimpiadi di oggi, venerdì 6 agosto, con il programma degli italiani in gara e gli orari TV su Rai e Discovery+. L'Italia è a caccia di medaglie anche in que ...