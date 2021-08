«Time is up», le prime foto del film di Bella Thorne e Benji Mascolo (Di venerdì 6 agosto 2021) Una storia d’amore fittizia, capace, però, di correre parallela ad una reale. Time is up, commedia romantica destinata al pubblico più giovane, non ha nulla di veritiero. Eppure, a recitare la parte dei due protagonisti, perdutamente innamorati l’uno dell’altra nonostante difficoltà e differenze, sono Benji e Bella Thorne, promessi sposi nella realtà. «Non ho mai girato un film con una persona con cui fossi romanticamente coinvolta», ha scritto online l’ex stellina Disney, condividendo le prime immagini del film. «Sono felice all’idea di potermi innamorare di te un milione di volte, dentro e fuori il grande schermo», ha poi aggiunto, rivolta al compagno al quale è legata dal 2019. «Se amate i film romantici, Time is up è quello che fa per voi», la promessa ai fan, per cui il 9 settembre ha programmato un’anteprima speciale. Quale, la Thorne non lo ha specificato. Leggi su vanityfair (Di venerdì 6 agosto 2021) Una storia d’amore fittizia, capace, però, di correre parallela ad una reale. Time is up, commedia romantica destinata al pubblico più giovane, non ha nulla di veritiero. Eppure, a recitare la parte dei due protagonisti, perdutamente innamorati l’uno dell’altra nonostante difficoltà e differenze, sono Benji e Bella Thorne, promessi sposi nella realtà. «Non ho mai girato un film con una persona con cui fossi romanticamente coinvolta», ha scritto online l’ex stellina Disney, condividendo le prime immagini del film. «Sono felice all’idea di potermi innamorare di te un milione di volte, dentro e fuori il grande schermo», ha poi aggiunto, rivolta al compagno al quale è legata dal 2019. «Se amate i film romantici, Time is up è quello che fa per voi», la promessa ai fan, per cui il 9 settembre ha programmato un’anteprima speciale. Quale, la Thorne non lo ha specificato.

Advertising

ConteZero76 : @Gabri_Benci Intanto in USA puoi dire che gli USA fanno schifo. Anche in TV. Anche in prime time. In Cina se ci provi scompari. - CIAfra73 : Live 5 agosto 2021 · #ARaccontareCominciaTu con #SophiaLoren, il talk prime time in memoria di #RaffaellaCarrà, s... - Sinaloa_Cowboys : Che bello vedere il vice direttore di @RaiSport , Jacopo Volpi, confondere in prime time Bielorussia (BLR ???? ) con… - SUNNowPlay : ? Basia - Prime Time Tv (1987) #Sony - Testard0 : @AlexTebi @parallelecinico Le 4.30 sono per permettere alla NBC di diffonderla (quasi) in prime time in USA ;) -