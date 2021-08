Ti ricordi… L’oro delle Super Eagles nigeriane che nel 1996 batterono Argentina e Brasile | prima squadra africana a trionfare ai Giochi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 agosto 2021) C’è Hale-Bopp nei cieli nell’estate del: è una cometa, sarebbe visibile a occhio nudo ma figuriamoci, con l’inquinamento luminoso qualcuno resta col naso per aria per qualche minuto, non vede nulla e la liquida a “roba per telescopi”. Non doveva essere una cometa, nella stessa estate, la Nigeria, ma rappresentare la definitiva esplosione del calcio africano, teorizzata da O Rey Pelè solo due anni, ai mondiali americani. E sempre dagli Stati Uniti, ma due anni dopo, Oliseh Sunday, per gli amici Mimmo, dice che sì, O Rey ha sbagliato di poco. D’altronde per comete e calcio due anni sono nulla e di questo Mimmo ha anche le prove, due per ...