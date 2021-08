The Lost Daughter: Netflix US acquisisce il film di Maggie Gyllenhaal tratto da Elena Ferrante, le prime foto (Di venerdì 6 agosto 2021) Maggie Gyllenhaal debutta come regista con The Lost Daughter, ecco le prime foto del film in concorso a Venezia 2021 che sarà distribuito negli USA da Netflix. Netflix ha acquisito i diritti per la distribuzione nordamericana di The Lost Daughter, debutto alla regia di Maggie Gyllehnaal che porta sullo schermo il romanzo di Elena Ferrante La figlia perduta, svelate le prime foto del film che ritraggono ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 6 agosto 2021)debutta come regista con The, ecco ledelin concorso a Venezia 2021 che sarà distribuito negli USA daha acquisito i diritti per la distribuzione nordamericana di The, debutto alla regia diGyllehnaal che porta sullo schermo il romanzo diLa figlia perduta, svelate ledelche ritraggono ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Lost Daughter: Netflix US acquisisce il film di Maggie Gyllenhaal tratto da Elena Ferrante, le prime f… - BFab634 : RT @RBcasting: BiM ha pubblicato sul suo sito un poster promozionale di “The Lost Daughter”, esordio alla regia di Maggie Gyllenhaal, in Co… - mschuster07 : Marquei como visto Chicago Med - 5x2 - We're Lost in the Dark - josefin55659221 : RT @chiffonmagazin1: La prima immagine di Dakota Johnson in The Lost Daughter. La pellicola di Maggie Gyllenhaal approderà anche su Netflix… - DianaLety92 : RT @chiffonmagazin1: La prima immagine di Dakota Johnson in The Lost Daughter. La pellicola di Maggie Gyllenhaal approderà anche su Netflix… -