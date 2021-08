Terza dose | il ministro Speranza rompe gli indugi sulla somministrazione | “Acquistati vaccini sufficienti”

(Di venerdì 6 agosto 2021) Anche l’Italia si sta preparando alladel vaccino anti-Covid. Lo ha annunciato ildella Salute, senza però dare al momento ulteriori indicazioni in merito. Al momento sono pochi i Paesi in Europa che stanno già parlando concretamente dell’eventualità di una; mentre nello Stato di Israele la campagna di vaccinazione è già ampiamente in corso per i cittadini over 60. A partire da settembre invece, Germania e Francia offriranno agli anziani e alle persone a rischio la possibilità di vaccinarsi. Lo stesso è al vaglio in Gran Bretagna, che sta ...

Advertising

fanpage : Mentre Pfizer e Moderna aumentano il prezzo dei proprio vaccini contro il Covid la piccola Cuba punta a diventare u… - fattoquotidiano : Speranza: “Terza dose? Già acquistati vaccini sufficienti per le somministrazioni, aspettiamo le indicazioni dalle… - Agenzia_Ansa : L'annuncio di Macron: da settembre terza dose di vaccino ad anziani e fasce più vulnerabili #ANSA - Gioppino91 : @MagroneFranco @MariaLu91149151 @Patrizi66164836 @AntonioBergami4 @annaandriani13 @HuffPostItalia La terza dose arr… - AssiElena : RT @FmMosca: TERZA DOSE Mi rivolgo a tutti i vaccinati. Voi ora siete nella mia stessa situazione, dovrete VACCINARVI. Poco conta se io so… -

Ultime Notizie dalla rete : Terza dose

Fauci non ha escluso l'eventualità di unadel vaccino, come sta già avvenendo in Israele e come si preparano a fare Franci e Germania da settembre.Leggi notizie correlate ? "Green pass e vaccini obbligatori per tutti: i no vax? Surreale" ? Green pass, vaccini,: le risposte ai dubbi dei catanesi ? Green pass per accedere a musei, ...Siena, 6 agosto 2021 – I pazienti in trattamento con l’immunoterapia affetti da tumore hanno una risposta al vaccino ottimale in termini di produzione di anticorpi, mentre con la chemioterapia non sem ...Anche l’Italia si sta preparando alla terza dose del vaccino anti-Covid. Lo ha annunciato il ministro della Salute Speranza, senza però dare al momento ulteriori indicazioni in merito. Al momento sono ...