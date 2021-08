Tennistavolo, Olimpiadi Tokyo: il Giappone va al bronzo battendo la Corea del Sud 3-1 (Di venerdì 6 agosto 2021) La giornata odierna, che completerà il torneo maschile a squadre per il Tennistavolo alle Olimpiadi di Tokyo, ha visto giocarsi la finale per il bronzo, con il Giappone che ha battuto la Corea del Sud per 3-1 ed è salito così sul terzo gradino del podio ai Giochi. Il doppio d’apertura vede andare in vantaggio il Giappone: Jun Mizutani e Koki Niwa battono per 3-1 (11-9, 8-11, 15-13, 11-5) Lee Sangsu e Jeoung Youngsik. Nel singolare tra gli atleti non doppisti, poi, Tomokazu Harimoto regola, ancora per 3-1 (12-10, 9-11, 11-9, 11-7) Jang Woojin e firma il 2-0. Nel terzo ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) La giornata odierna, che completerà il torneo maschile a squadre per ilalledi, ha visto giocarsi la finale per il, con ilche ha battuto ladel Sud per 3-1 ed è salito così sul terzo gradino del podio ai Giochi. Il doppio d’apertura vede andare in vantaggio il: Jun Mizutani e Koki Niwa battono per 3-1 (11-9, 8-11, 15-13, 11-5) Lee Sangsu e Jeoung Youngsik. Nel singolare tra gli atleti non doppisti, poi, Tomokazu Harimoto regola, ancora per 3-1 (12-10, 9-11, 11-9, 11-7) Jang Woojin e firma il 2-0. Nel terzo ...

