Tennistavolo, Olimpiadi Tokyo 2020: nuovo oro per la Cina nel torneo a squadre maschile (Di venerdì 6 agosto 2021) La Cina chiude in bellezza il programma del Tennistavolo alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Xu Xin/Ma Long conquistano la medaglia d'oro nel torneo a squadre maschile al termine di una finale che si è conclusa dopo soli tre set. Nulla da fare per Timo Boll/Patrick Franziska che hanno provato in tutti i modi a portare l'incontro al quarto set rispondendo colpo su colpo ai rivali. I tedeschi alzano bandiera bianca contro i rivali che hanno iniziato subito con il piede giusto vincendo 11-7. Il set meno combattuto è stato senza dubbio il secondo. I cinesi hanno ...

