Tennis, Matteo Berrettini salta il Masters 1000 di Toronto (Di venerdì 6 agosto 2021) Matteo Berrettini non sarà ai nastri di partenza del Masters 1000 di Toronto. A rivelarlo è stato Tennis Canada, che ha reso noti ben quattro forfait illustri a poco meno di una settimana dall'inizio dell'evento. Per il finalista di Wimbledon 2021 si tratta di una scelta precauzionale in vista dell'importante parte di stagione sul cemento americano. Alle prese con un risentimento muscolare che lo aveva costretto a saltare le Olimpiadi di Tokyo 2020, il ritorno in campo di Berrettini è attualmente previsto per Cincinnati. Niente Rogers Cup neppure per Roger ...

