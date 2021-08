Teatro Arbostella, al via i lavori per il nuovo look nel segno di Gino Esposito (Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Sono ai nastri di partenza i lavori di ammodernamento e adeguamento funzionale del Teatro Arbostella di Salerno. Grazie all’importante finanziamento della Regione Campania, il Teatro della zona orientale si rifà il look in vista di una nuova ripartenza dopo oltre un anno e mezzo di inattività dovuta all’emergenza Covid. Periodo buio nel quale è venuto a mancare anche il direttore artistico e figura storica del Teatro salernitano Gino Esposito che quella struttura, nel 2004, con l’aiuto del Comune di Salerno trasformò da ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Sono ai nastri di partenza idi ammodernamento e adeguamento funzionale deldi Salerno. Grazie all’importante finanziamento della Regione Campania, ildella zona orientale si rifà ilin vista di una nuova ripartenza dopo oltre un anno e mezzo di inattività dovuta all’emergenza Covid. Periodo buio nel quale è venuto a mancare anche il direttore artistico e figura storica delsalernitanoche quella struttura, nel 2004, con l’aiuto del Comune di Salerno trasformò da ...

