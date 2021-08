Taranto: traffico di droga ed armi, tre arresti. Ventidue indagati complessivamente Polizia (Di venerdì 6 agosto 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Polizia: La Squadra Mobile ha dato esecuzione nella mattinata odierna a quattro misure cautelari: tre ordinanze di custodia cautelare emesse dal G.I.P. del Tribunale di Taranto nei confronti di altrettanti pregiudicati tarantini responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto di pistole, anche clandestine, in concorso con altri soggetti; è stata data esecuzione anche alla misura del collocamento in comunità nei confronti di un 20enne che, all’epoca dei fatti, era minorenne. Risultano indagate per gli stessi reati altre 22 persone. Le indagini della Squadra Mobile, ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 6 agosto 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla: La Squadra Mobile ha dato esecuzione nella mattinata odierna a quattro misure cautelari: tre ordinanze di custodia cautelare emesse dal G.I.P. del Tribunale dinei confronti di altrettanti pregiudicati tarantini responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto di pistole, anche clandestine, in concorso con altri soggetti; è stata data esecuzione anche alla misura del collocamento in comunità nei confronti di un 20enne che, all’epoca dei fatti, era minorenne. Risultano indagate per gli stessi reati altre 22 persone. Le indagini della Squadra Mobile, ...

