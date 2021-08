Supercoppa Europea 2021, il russo Kasarev arbitro di Chelsea-Villarreal (Di venerdì 6 agosto 2021) Sarà Sergej Karasev ad arbitrare la Supercoppa Europea 2021 tra Chelsea e Villarreal, in programma mercoledì 11 agosto al National Football Stadium di Belfast. Il fischietto russo dirigerà lo scontro tra chi ha vinto la Champions League e chi ha vinto l’Europa League nell’ultima annata ed è uno dei più esperti a disposizione di Rosetti: reduce da tre partite a Euro 2020, sarà assistito dai connazionali Igor Demeshko e Maksim Gavrilin. Alexey Kulbakov (Bielorussia) sarà il quarto uomo. Al Var Marco Fritz (Germania) con Pawel Gil (Polonia) e Massimiliano Irrati (Italia). Assistente di ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 agosto 2021) Sarà Sergej Karasev ad arbitrare latra, in programma mercoledì 11 agosto al National Football Stadium di Belfast. Il fischiettodirigerà lo scontro tra chi ha vinto la Champions League e chi ha vinto l’Europa League nell’ultima annata ed è uno dei più esperti a disposizione di Rosetti: reduce da tre partite a Euro 2020, sarà assistito dai connazionali Igor Demeshko e Maksim Gavrilin. Alexey Kulbakov (Bielorussia) sarà il quarto uomo. Al Var Marco Fritz (Germania) con Pawel Gil (Polonia) e Massimiliano Irrati (Italia). Assistente di ...

