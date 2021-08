Super Mario Bros., record da capogiro: copia venduta per 2 milioni di dollariHDblog.it (Di venerdì 6 agosto 2021) Nessuno aveva mai pagato così tanto per un singolo videogioco. Il record di Mario 64 del mese scorso è durato poco.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di venerdì 6 agosto 2021) Nessuno aveva mai pagato così tanto per un singolo videogioco. Ildi64 del mese scorso è durato poco.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Ultime Notizie dalla rete : Super Mario Super Mario Bros., record da capogiro: copia venduta per 2 milioni di dollari Una copia rara di Super Mario Bros . è stata venduta all'asta per 2 milioni di dollari . Nessuno aveva mai speso una cifra così alta per un singolo videogioco. La vendita è stata completata da Rally, un sito ...

Cartuccia Nintendo venduta per 2 milioni di dollari (sì, proprio così) Ad aprile vi avevamo già raccontato della messa all'asta di una cartuccia originale di Super Mario Bros. per console Nintendo a 8 - bit ancora sigillata , in grado di far segnare un nuovo record assoluto. Molto prima di Nintendo Switch , era il NES a 8 - bit a spopolare nelle case dei ...

Super Mario frantuma il record per il gioco più costoso mai venduto SmartWorld Una Super Mario Bros. è appena stata venduta per 2 milioni di dollari Una rara copia sigillata di Super Mario Bros. è appena stata venduta per la bellezza di 2 milioni di dollari, si tratta di un record assoluto.

Super Mario frantuma il record per il gioco più costoso mai venduto Torniamo a parlare di cartucce di videogiochi estremamente costose: lo scorso mese, una copia di The Legends of Zelda e una di Super Mario 64 sono state ve ...

