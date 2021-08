Sudafrica: dal sogno alla cenere (Di venerdì 6 agosto 2021) Almeno 300 morti, decine di migliaia di attività economiche distrutte, devastazioni pari a 20 miliardi di euro. Il Paese su cui l'intero continente puntava come esempio di riscatto è nel caos, con durissimi scontri politici, la corruzione sempre più diffusa e la pandemia che non si riesce ad arginare. Il padre della patria Nelson Mandela riconoscerebbe a stento la «Nazione arcobaleno» che immaginava. I copertoni in fiamme sulle autostrade bloccate per giorni. I centri commerciali bruciati e poi saccheggiati fino all'ultima ala di pollo. I bancomat distrutti a sprangate e smontati da nugoli di ragazzini pezzo a pezzo per rivendere i metalli in cambio di qualche rand, una moneta che vale ... Leggi su panorama (Di venerdì 6 agosto 2021) Almeno 300 morti, decine di migliaia di attività economiche distrutte, devastazioni pari a 20 miliardi di euro. Il Paese su cui l'intero continente puntava come esempio di riscatto è nel caos, con durissimi scontri politici, la corruzione sempre più diffusa e la pandemia che non si riesce ad arginare. Il padre della patria Nelson Mandela riconoscerebbe a stento la «Nazione arcobaleno» che immaginava. I copertoni in fiamme sulle autostrade bloccate per giorni. I centri commerciali bruciati e poi saccheggiati fino all'ultima ala di pollo. I bancomat distrutti a sprangate e smontati da nugoli di ragazzini pezzo a pezzo per rivendere i metalli in cambio di qualche rand, una moneta che vale ...

