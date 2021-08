"Successo inaspettato", la Ghisleri incorona Giorgia Meloni: Fratelli d'Italia vola, ma occhio al ruolo di Crosetto (Di venerdì 6 agosto 2021) Giorgia Meloni superstar. Lo conferma Alessandra Ghisleri che, con la sua ultima analisi da sondaggista, vede Fratelli d'Italia volare. "Da tempo, direi. Non lo scopriamo certo oggi - esordisce la direttrice di Euromedia Research sulle colonne del Giorno -. Il suo Successo era inaspettato. Come donna sono contenta. Per la Meloni è tutto più complicato. A questo proposito mi colpì un episodio: in occasione di una campagna elettorale i suoi manifesti furono criticati non per i messaggi, ma per la sua immagine, in molti dissero che era di non ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 6 agosto 2021)superstar. Lo conferma Alessandrache, con la sua ultima analisi da sondaggista, veded're. "Da tempo, direi. Non lo scopriamo certo oggi - esordisce la direttrice di Euromedia Research sulle colonne del Giorno -. Il suoera. Come donna sono contenta. Per laè tutto più complicato. A questo proposito mi colpì un episodio: in occasione di una campagna elettorale i suoi manifesti furono criticati non per i messaggi, ma per la sua immagine, in molti dissero che era di non ...

Advertising

Libero_official : 'Successo inaspettato', la #Ghisleri incorona Giorgia #Meloni e #FratellidItalia - tetebakingcakes : @sailorjoonie__ cuore mio non lo so neanche io ma sarò sempre grata sia successo, sei davvero un dono inaspettato e… - AndriLeo99 : @_cccarlottaaa_ Mi è successo oggi con 'Lulu' di Nayt, inaspettato e bellissimo - sekhmvt : non dovrei averlo un mbd perché sono stata bene, però, ci sono state tante situazioni nell'insieme che ora mi stann… - FrencyBlack : Ma perché su Instagram non mi arrivano le notifiche se qualcuno carica sulle stories un mio post ??? È normale come… -