Stretta Green pass sul consiglio regionale delle Marche: in aula si entra solo col certificato verde (Di venerdì 6 agosto 2021) ANCONA - 'Siamo soddisfatti che sia stata accolta la proposta del gruppo Pd per consentire l'acceso all'Assemblea legislativa delle Marche , già a partire dalla prossima seduta, solo a chi è in ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 6 agosto 2021) ANCONA - 'Siamo soddisfatti che sia stata accolta la proposta del gruppo Pd per consentire l'acceso all'Assemblea legislativa, già a partire dalla prossima seduta,a chi è in ...

Advertising

ilfoglio_it : Sul #greenpass Salvini sceglie il basso profilo e incassa la stretta di Draghi. Obbligo per docenti e studenti univ… - Giusepp65177349 : RT @tempoweb: #Greenpass per docenti e studenti universitari: stretta sugli atenei @lefrasidiosho per #iltempodioshø - tempoweb : #Greenpass per docenti e studenti universitari: stretta sugli atenei @lefrasidiosho per #iltempodioshø… - ilfoglio_it : Dopo i richiami all'ordine del premier, il leader leghista sceglie il basso profilo e incassa la stretta. Obbligo p… - news_modena : Green pass, nuova stretta: obbligo per docenti e studenti universitari -