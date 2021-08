Stipendio a rischio per la Raggi: la Corte dei Conti vuole bloccarlo per punirla delle sue negligenze (Di venerdì 6 agosto 2021) L’ennesima figuraccia di Virginia Raggi arriva in scadenza di mandato: dimentica di pubblicare sul sito del Comune la relazione di fine mandato e la Corte dei Conti bacchetta e minaccia la sindaca grillina: se non ci arriva il documento sarà bloccata una parte dello Stipendio. Oggi i giornali danno notizia dei rilievi pesantissimi posti dall’organismo contabile nei confronti del Campidoglio proprio sulla mancata trasparenza che c’è dietro l’oscuramento della relazione di fine mandato. La Corte dei Conti incombe sullo Stipendio della sindaca Raggi La ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 6 agosto 2021) L’ennesima figuraccia di Virginiaarriva in scadenza di mandato: dimentica di pubblicare sul sito del Comune la relazione di fine mandato e ladeibacchetta e minaccia la sindaca grillina: se non ci arriva il documento sarà bloccata una parte dello. Oggi i giornali danno notizia dei rilievi pesantissimi posti dall’organismo contabile nei confronti del Campidoglio proprio sulla mancata trasparenza che c’è dietro l’oscuramento della relazione di fine mandato. Ladeiincombe sullodella sindacaLa ...

