Stefano (Pd) 'Chiedo a Letta se siamo alleati con l'ultradestra' (Di venerdì 6 agosto 2021) La polemica all'interno del Pd, dopo le parole del presidente della Puglia Emiliano che ha elogiato un'iniziativa del sindaco di ultradestra di Nardò, non accenna a spegnersi. "Il Pd è il mio partito, ... Leggi su globalist (Di venerdì 6 agosto 2021) La polemica all'interno del Pd, dopo le parole del presidente della Puglia Emiliano che ha elogiato un'iniziativa del sindaco didi Nardò, non accenna a spegnersi. "Il Pd è il mio partito, ...

solounastella : RT @globalistIT: E' successo che il presidente della Puglia Emiliano e il sindaco di Nardò... #Emiliano #nardò #PD - globalistIT : E' successo che il presidente della Puglia Emiliano e il sindaco di Nardò... #Emiliano #nardò #PD