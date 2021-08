Staffetta 4x100 alle Olimpiadi | Jacobs | Tortu | Patta e Desalu cercano la medaglia in finale

Advertising

Eurosport_IT : BUONGIORNO AD ALTA VELOCITÀ ??????? Record italiano e finale nella staffetta 4x100 per l'Italia! Patta, Jacobs, Des… - Coninews : ? CHE STAFFETTA ? Con il tempo di ?? 37.95 la 4x100 #ItaliaTeam vola in FINALE con il nuovo record nazionale! ????… - Eurosport_IT : Palmisano nella marcia, Paternoster-Balsamo nell'Omnium, Chamizo nella lotta, Busà nel karate e la staffetta 4x100… - pezslaugh : RT @adorablespos: Tra 5 minuti la finale della staffetta 4x100 #GiochiOlimpici - adorablespos : Tra 5 minuti la finale della staffetta 4x100 #GiochiOlimpici -

Ultime Notizie dalla rete : Staffetta 4x100

Alle 15.50 ora italiana il fresco campione olimpionico dei 100 metri piani guiderà infatti lanella finale a caccia di un'ulteriore medaglia dopo quella fantastica di domenica ...(aggiornamento di Alessandro Rinoldi) Diretta finalem Olimpiadi/ Video streaming tv: Italia sogna il podio RISULTATI KARATE OLIMPIADI TOKYO 2020: BUSA' VOLA IN FINALE Dopo le finali ...Giornata storica per lo sport italiano: le due nuove medaglie - entrambe d'oro - lanciano la spedizione azzurra nella storia. Con 37 medaglie ...Tokyo 2020, chi sono gli azzurri della staffetta 4x100 di atletica: Jacobs, Tortu, Desalu e Patta: gli atleti italiani in finale oggi ...