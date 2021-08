Stadi e palazzetti: fissate le nuove regole. Green pass e capienza ridotta (Di venerdì 6 agosto 2021) Il Consiglio dei Ministri ha stilato le nuove regole Diventa da oggi, 6 agosto, obbligatorio il possesso del Green pass se si vuole aver libero accesso a determinate attività del nostro paese. Rientrano così Stadi e palazzetti con la ripartenza della stagione sportiva. Il Consiglio dei Ministri ha approvato le varie richieste del mondo del calcio e sono state stilate le linee guida per l’ingresso. La capienza è stata fissata non all’80% come inizialmente sembrava ma al 50%. I posti saranno anche distribuiti a scacchiera in modo da poter far sedere le persone in modo ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 6 agosto 2021) Il Consiglio dei Ministri ha stilato leDiventa da oggi, 6 agosto, obbligatorio il possesso delse si vuole aver libero accesso a determinate attività del nostro paese. Rientrano cosìcon la ripartenza della stagione sportiva. Il Consiglio dei Ministri ha approvato le varie richieste del mondo del calcio e sono state stilate le linee guida per l’ingresso. Laè stata fissata non all’80% come inizialmente sembrava ma al 50%. I posti saranno anche distribuiti a scacchiera in modo da poter far sedere le persone in modo ...

