Spotify pensa a un nuovo abbonamento economico da 1 euro al mese (Di venerdì 6 agosto 2021) I vari servizi di streaming video e musicali stanno sperimentando con nuovi abbonamenti per provare a convertire i propri utenti con piano gratuito in clienti paganti. Uno di questi è Spotify, il quale starebbe proponendo ad alcuni utenti un piano dal costo mensile di circa 1 dollaro ma dalle funzionalità limitate. Dopo il rilascio della nuova interfaccia utente, Spotify sta sperimentando un nuovo livello di abbonamento a pagamento per il suo servizio di streaming musicale. Spotify starebbe infatti proponendo ad alcuni dei propri utenti che al momento utilizzano il piano gratuito un ...

Ultime Notizie dalla rete : Spotify pensa √ I Maneskin insieme a Iggy Pop fanno bene alla musica italiana ... ma se qualcuno pensa che questa l'abbia realizzata per i soldi, è fuori strada. Alla voce degli ... è arrivato a stanziarsi tra i 13 artisti più ascoltati al mondo su Spotify con più di 51 milioni di ...

Dopo il Covid. Incentivi per tornare in ufficio: la sfida delle imprese inglesi ... non la pensa invece così. In un'intervista a Politico , Cheese si è detto convinto, piuttosto, che ... Al momento solo Spotify, piattaforma di contenuti audio, ha aperto a tale opzione. La maggior parte ...

Qual è il tuo colore? Spotify ti aiuta a scoprirlo!- Evosmart.it Evosmart Spotify: al via i test per un abbonamento Premium da 0,99 dollari al mese Se Spotify ha raggiunto cifre stratosferiche in termini di utenti attivi lo deve principalmente al piano Free, ovvero la possibilità di poter ascoltare gratis qualsiasi brano del suo sterminato catalo ...

In viaggio con Spotify Quando i tuoi viaggi sono accompagnati da una musica, da una colonna sonora che scandisce le curve e scorre sul rettilineo, è facile sentirsi i protagonisti di un film. Da vivere col vento addosso, e ...

