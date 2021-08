Spettacolo sotto choc | è morto sbalzato fuori dal finestrino a soli 18 anni

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 6 agosto 2021) Èdopo essere stato espulso dal suo pickup con il quale stava facendo delle sgommate per strada. Si chiamava Timothy Hall, ma su TikTok era conosciuto come Timbo the Redneck: tra le altre cose, nei suoi video mostrava proprio il pickup con cui ha perso la vita, che chiamava "Judy". #FOTO A FINE ARTICOLO Ad annunciare la morte del giovane ragazzo è stata la madre sul suo profilo TikTok, dove ha pubblicato un video per spiegare che Timothy ha perso la vita in un incidente con la sua macchina. "Sono Tassie, la mamma di Timbo" spiega la donna del filmato. "Non farà più video, per niente. Mio figlio è stato coinvolto in un brutto incidente e non ce l'ha fatta". A ...