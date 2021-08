Spazio | Tyvak International | “Successo nuovo step missioni Hera- Milani”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 6 agosto 2021) E’ stata completata conla Preliminary Design Review della missione interplanetaria “”. Mentre la missionedell’Agenzia Spaziale Europea si prepara per il suo viaggio verso il sistema binario di asteroidi ‘Didymos’ nel 2024, il nanosatellite di’ è pronto ad entrare in fase operativa.è un satellite 6U creato appositamente per l’Agenzia Spaziale Europea daa Torino, insieme a un consorzio di aziende partner, università e istituti di ricerca provenienti da Italia, Finlandia ...