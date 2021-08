South Park: rinnovata fino alla stagione 30 (Di venerdì 6 agosto 2021) La MTV Entertainment Studios ha firmato con i creatori di South Park, Trey Parker e Matt Stone, un nuovo accordo che durerà fino al 2027. Ben 30 stagioni per serie di punta dell’emittente. L’operazione commerciale ha un valore di 900 milioni di dollari. South Parq VS Vaccination Special La serie dei record: ordinate altre 5 stagioni e 14 film South Park batte ogni record. Lo show è stato rinnovato fino alla stagione 30 (attualmente è a quota 25) e sarà declinato anche in nuovi formati. Oltre alla ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 6 agosto 2021) La MTV Entertainment Studios ha firmato con i creatori di, Treyer e Matt Stone, un nuovo accordo che dureràal 2027. Ben 30 stagioni per serie di punta dell’emittente. L’operazione commerciale ha un valore di 900 milioni di dollari.Parq VS Vaccination Special La serie dei record: ordinate altre 5 stagioni e 14 filmbatte ogni record. Lo show è stato rinnovato30 (attualmente è a quota 25) e sarà declinato anche in nuovi formati. Oltre...

