Sono 6.599 i nuovo positivi al Covid, tasso in calo al 2,7% (Di venerdì 6 agosto 2021) Sono 6.599 i nuovi casi di positività al Covid - 19 in Italia nelle ultime 24 ore. A fronte di quasi 245mila tamponi effettuati, il tasso di positività cala al 2,7%, rispetto al 3,4% di ieri.

