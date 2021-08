"Solo bronzo perché maniache di sinistra": la sparata di Donald Trump contro le calciatrici Usa (Di venerdì 6 agosto 2021) Donald Trump non smette di far discutere. Questa volta l'ex presidente americano ha usato il mancato oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per attaccare la squadra americana di calcio femminile. La giustificazione della medaglia di bronzo è però alquanto bizzarra: "Se la nostra nazionale di calcio femminile, guidata da un gruppo di estremiste radicali di sinistra, non fosse così 'impegnata' avrebbe vinto l'oro invece del bronzo. Ma essere 'impegnate' in quel modo significa perdere, è tutto sbagliato e certamente lo è questa nostra squadra". Per il tycoon il team Usa ai Giochi giapponesi è guidato "da ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 6 agosto 2021)non smette di far discutere. Questa volta l'ex presidente americano ha usato il mancato oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per attaccare la squadra americana di calcio femminile. La giustificazione della medaglia diè però alquanto bizzarra: "Se la nostra nazionale di calcio femminile, guidata da un gruppo di estremiste radicali di, non fosse così 'impegnata' avrebbe vinto l'oro invece del. Ma essere 'impegnate' in quel modo significa perdere, è tutto sbagliato e certamente lo è questa nostra squadra". Per il tycoon il team Usa ai Giochi giapponesi è guidato "da ...

