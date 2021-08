Sold out per “Beautiful Dreamers” (Di venerdì 6 agosto 2021) È Sold out il concerto “Beautiful Dreamers” in programma domani sera (venerdì 6 agosto 2021), dalle ore 21, al Teatro Ghirelli di Salerno per la sezione “Fuori Palazzo” dei “Racconti del Contemporaneo – V edizione – Il Palazzo del Sogno”, la rassegna organizzata per la mostra-evento “Stories from the Rooms”. Protagonisti del palcoscenico allestito nell’arena del Teatro Ghirelli (viale Antonio Gramsci) saranno Maria Pia de Vito, Julian Oliver Mazzariello, Enzo Pietropaoli e Alessandro Paternesi e proporranno una collezione di canzoni dedicate alle icone del songwriting d’oltreoceano. Maria Pia De Vito aprirà uno squarcio poetico indagando, ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 6 agosto 2021) Èout il concerto “” in programma domani sera (venerdì 6 agosto 2021), dalle ore 21, al Teatro Ghirelli di Salerno per la sezione “Fuori Palazzo” dei “Racconti del Contemporaneo – V edizione – Il Palazzo del Sogno”, la rassegna organizzata per la mostra-evento “Stories from the Rooms”. Protagonisti del palcoscenico allestito nell’arena del Teatro Ghirelli (viale Antonio Gramsci) saranno Maria Pia de Vito, Julian Oliver Mazzariello, Enzo Pietropaoli e Alessandro Paternesi e proporranno una collezione di canzoni dedicate alle icone del songwriting d’oltreoceano. Maria Pia De Vito aprirà uno squarcio poetico indagando, ...

