Sol Cresta, il gioco nato come 'pesce d'aprile' in tanti nuovi dettagli (Di venerdì 6 agosto 2021) Hideki Kamiya, lead game designer di PlatinumGames, ha scritto un post sul blog di PlayStation dedicato al sequel inaspettato di Moon Cresta e Terra Cresta, chiamato Sol Cresta. Kamiya, noto per il suo lavoro su Devil May Cry, Okami, Resident Evil 2 e altri, guiderà il progetto in qualità di direttore creativo. Inizialmente sviluppato da Nichibutsu, Moon Cresta e Terra Cresta erano giochi arcade a scorrimento verticale in cui il giocatore prendeva il posto di un capitano a bordo di un astronave. Nello stile sparatutto, i giocatori hanno volato attraverso la galassia difendendo l'umanità dalla distruzione. ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 6 agosto 2021) Hideki Kamiya, lead game designer di PlatinumGames, ha scritto un post sul blog di PlayStation dedicato al sequel inaspettato di Moone Terra, chiamato Sol. Kamiya, noto per il suo lavoro su Devil May Cry, Okami, Resident Evil 2 e altri, guiderà il progetto in qualità di direttore creativo. Inizialmente sviluppato da Nichibutsu, Moone Terraerano giochi arcade a scorrimento verticale in cui il giocatore prendeva il posto di un capitano a bordo di un astronave. Nello stile sparatutto, i giocatori hanno volato attraverso la galassia difendendo l'umanità dalla distruzione. ...

Advertising

Eurogamer_it : #SolCresta, nuovi dettagli da Hideki Kamiya sul gioco nato come 'pesce d'aprile'. - Panik17 : RT @PlayStationIT: Ti presentiamo Sol Cresta: il seguito dello sparatutto spaziale di PlatinumGames, frutto di 36 anni di storia! https://t… - infoitscienza : Sol Cresta: Platinum parla dei gioco nato come Pesce d'aprile, in arrivo su PC, PS4 e Switch - IGNitalia : #SolCresta, il nuovo gioco di #PlatinumGames, si presenta con un primo trailer di gameplay. - GamingToday4 : Sol Cresta: Platinum parla dei gioco nato come Pesce d’aprile, in arrivo su PC, PS4 e Switch -